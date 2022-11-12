Заткнет за пояс известных красавчиков: сын Высоцкой и Кончаловского украл сердца россиянок

Сыну Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского Петру уже 19 лет. Молодой человек не хочет идти по стопам родителей и штурмовать шоу-бизнес – год назад Петр признался, что мечтает стать архитектором. Высоцкая нечасто выкладывает фото сына в соцсетях, однако сделала исключение.

Актриса и телеведущая опубликовала снимок с наследником, подписав его «Воскресенье. Мчу в театр. Играем «Укрощение строптивой». Сын на хозяйстве», и произвела фурор среди поклонников. Подписчики звезды удивлялись, как же быстро вырос сын звездной четы: