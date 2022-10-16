Заткнет за пояс балерину: тайная «дочь» Волочковой произвела фурор в Сети

Недавно балерина и светская львица Анастасия Волочкова объявила, что рассталась со своим директором Светланой, и ее новым администратором стала 17-летняя Элиза. Девушка приходится Волочковой крестной дочерью. Многие поклонники балерины увидели Элизу впервые.

Анастасия Волочкова отметила, что несмотря на юный возраст крестницы, она ей полностью доверяет: «Знаете, зачастую представители молодежи могут быть более креативными, чем те, кого мы считали мудрыми».

Подписчики балерины пришли в восторг от нового творческого тандема и отметили красоту крестной дочери звезды.