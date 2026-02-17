Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Красавица» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал

Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал

17 февраля 2026 18:07
Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал

Спокойствия в Вестеросе не будет.

Уже совсем скоро, 23 февраля, HBO покажет финальный эпизод первого сезона «Рыцаря Семи Королевств». Шестая серия станет точкой невозврата для Вестероса — и для самого Дункана Высокого.

Напомним, чем закончилась пятая серия. Дункан (Питер Клэффи) вступил в конфликт с принцем Эйрионом Таргариеном (Финн Беннетт) и вынужден был принять вызов на «испытание семерых».

К нему присоединились шестеро рыцарей, включая наследника Железного трона — принца Бейлора Таргариена (Берти Карвел). Поединок Дункан выиграл — Эйрион сдался. Но трое из команды Дункана, включая Бейлора, погибли.

В финальной серии Таргариены простятся с принцем, которого считали достойнейшим правителем. Его смерть, как намекают в трейлере, запустит напряженную борьбу за власть, которая аукнется через десятилетия. Эгг тем временем попытается убедить Дункана оставить его оруженосцем, а самому рыцарю предстоит переосмыслить свою жизнь после жертвы Бейлора.

Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал

Сериал Иры Паркер, основанный на повестях Джорджа Мартина, уже продлен на второй сезон. На IMDb у него 8,7 балла, на Rotten Tomatoes — 88% свежести . Критики хвалят химию между Клэффи и Анселлом, а сам Мартин, вернувшийся к активному участию в создании сценариев, назвал результат великолепным.

Главный вопрос, который волнует фанатов: достаточно ли контроля автора, чтобы не повторить ошибку восьмого сезона «Игры престолов»? Судя по реакции зрителей и наброскам Мартина на 12 повестей вперед, у «Рыцаря» есть все шансы остаться той самой историей, где важен и сам путь, и, конечно, грандиозный финал.

Фото: Кадры из сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сколько серий будет у «Рыцаря Семи Королевств» — не 10, как в «Игре престолов»: HBO строит масштабные планы Сколько серий будет у «Рыцаря Семи Королевств» — не 10, как в «Игре престолов»: HBO строит масштабные планы Читать дальше 14 февраля 2026
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы» Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы» Читать дальше 17 февраля 2026
В «Анатомии страсти» 455 серий, но именно эти ломали зрителей сильнее всего — приготовьте салфетки В «Анатомии страсти» 455 серий, но именно эти ломали зрителей сильнее всего — приготовьте салфетки Читать дальше 17 февраля 2026
24 серии и ни одной пустой: этот сериал Netflix задал формулу постапокалипсиса — «Фоллаут» и «Одни из нас» просто повторили 24 серии и ни одной пустой: этот сериал Netflix задал формулу постапокалипсиса — «Фоллаут» и «Одни из нас» просто повторили Читать дальше 16 февраля 2026
«Рыцарь Семи Королевств» только что побил легендарный рекорд «Игры престолов» и стал вровень с «Во все тяжкие»: лучше уже не будет «Рыцарь Семи Королевств» только что побил легендарный рекорд «Игры престолов» и стал вровень с «Во все тяжкие»: лучше уже не будет Читать дальше 16 февраля 2026
«Свежий и захватывающий»: фанаты «Наследников» подсели на этот сериал от HBO — к 4 сезону пробился в топ лучших «Свежий и захватывающий»: фанаты «Наследников» подсели на этот сериал от HBO — к 4 сезону пробился в топ лучших Читать дальше 16 февраля 2026
«"Игра престолов" смотрит с завистью»: новый сериал на 10 серий стал идеальным «преемником» Вестероса – эпик и твисты на 10/10 «"Игра престолов" смотрит с завистью»: новый сериал на 10 серий стал идеальным «преемником» Вестероса – эпик и твисты на 10/10 Читать дальше 16 февраля 2026
Словно перенеслась во Францию 60-х годов: этот 6-серийный детектив — «воистину королевский подарок» фанатам жанра Словно перенеслась во Францию 60-х годов: этот 6-серийный детектив — «воистину королевский подарок» фанатам жанра Читать дальше 14 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше