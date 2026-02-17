Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал

Уже совсем скоро, 23 февраля, HBO покажет финальный эпизод первого сезона «Рыцаря Семи Королевств». Шестая серия станет точкой невозврата для Вестероса — и для самого Дункана Высокого.

Напомним, чем закончилась пятая серия. Дункан (Питер Клэффи) вступил в конфликт с принцем Эйрионом Таргариеном (Финн Беннетт) и вынужден был принять вызов на «испытание семерых».

К нему присоединились шестеро рыцарей, включая наследника Железного трона — принца Бейлора Таргариена (Берти Карвел). Поединок Дункан выиграл — Эйрион сдался. Но трое из команды Дункана, включая Бейлора, погибли.

В финальной серии Таргариены простятся с принцем, которого считали достойнейшим правителем. Его смерть, как намекают в трейлере, запустит напряженную борьбу за власть, которая аукнется через десятилетия. Эгг тем временем попытается убедить Дункана оставить его оруженосцем, а самому рыцарю предстоит переосмыслить свою жизнь после жертвы Бейлора.

Сериал Иры Паркер, основанный на повестях Джорджа Мартина, уже продлен на второй сезон. На IMDb у него 8,7 балла, на Rotten Tomatoes — 88% свежести . Критики хвалят химию между Клэффи и Анселлом, а сам Мартин, вернувшийся к активному участию в создании сценариев, назвал результат великолепным.

Главный вопрос, который волнует фанатов: достаточно ли контроля автора, чтобы не повторить ошибку восьмого сезона «Игры престолов»? Судя по реакции зрителей и наброскам Мартина на 12 повестей вперед, у «Рыцаря» есть все шансы остаться той самой историей, где важен и сам путь, и, конечно, грандиозный финал.