«Затертые до дыр певуны»: Николаев и Орбакайте довели народ до белого каления

Не все были рады увидеть артиста на федеральном канале.

Появление Игоря Николаева и Кристины Орбакайте на «Первом» обернулось неожиданным финалом. Россияне достаточно негативно отреагировали на новости о том, что композитор и певица стали членами жюри в финале шоу «Две звезды: отцы и дети».

Уставшие от постоянного присутствия одних и тех же артистов в эфире фанаты раскритиковали Николаева после публикации анонса в блоге. Попала под раздачу и дочь Примадонны, оказавшаяся в кадре.