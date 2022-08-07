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«Затертые до дыр певуны»: Николаев и Орбакайте довели народ до белого каления

7 августа 2022 05:45
«Затертые до дыр певуны»: Николаев и Орбакайте довели народ до белого каления

Не все были рады увидеть артиста на федеральном канале.

Появление Игоря Николаева и Кристины Орбакайте на «Первом» обернулось неожиданным финалом. Россияне достаточно негативно отреагировали на новости о том, что композитор и певица стали членами жюри в финале шоу «Две звезды: отцы и дети».

Уставшие от постоянного присутствия одних и тех же артистов в эфире фанаты раскритиковали Николаева после публикации анонса в блоге. Попала под раздачу и дочь Примадонны, оказавшаяся в кадре.

«Надоели затертые до дыр совковые певуны», «А разве Хазанов имеет отношение к музыке?», «Странная компания», — высказались фанаты.

Фото: Соцсети
Карина Вопиловская
Карина Вопиловская
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