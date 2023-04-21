Затащат в ЗАГС даже самого стойкого: женщины этих знаков Зодиака не знают слова "нет"

С незапамятных времен считалось, что проявление инициативы в отношениях - исключительно мужская прерогатива. Прекрасным девам же этикет предписывал скромно ждать, когда к ней явятся с предложением руки и сердца. Однако в последнее время ситуация меняется, женщинам вовсе не зазорно самой сделать первый шаг, пригласить на свидание или признаться в своих чувствах. Некоторые дамы даже перегибают палку и превращаются не просто в настойчивых, а назойливых фурий, способных затащить чересчур скромную “жертву” к алтарю. Рассказываем, под какими знаками зодиака рождаются женщины, для которых не существует слова “нет”.

Скорпион

Напор женщины-Скорпиона можно сравнить с тараном, пробивающим любые ворота. Представительницы водного знака не слишком охотно позволяют ухаживать за собой, в романтических отношениях они предпочитают вести, а не быть ведомыми. Встретив подходящего мужчину, Скорпионша берет его в оборот.

Под “подходящим” имеется в виду скромненький мужичок, который охотно отдаст инициативу в чужие руки.

Дама-Скорпион обожает командовать, ей нужен тот, кто станет подчиняться ее приказам. Она и переезд любимого к себе домой организует, и бракосочетание назначит, когда ей заблагорассудится.

Козерог

Личная жизнь женщины-Козерога покрыта мраком тайны. Дамы, появившиеся на свет под этим знаком, в молодости куда больше внимания уделяют учебе и первым шагам по карьерной лестнице, чем амурным похождениям. А когда спохватываются, что пора бы и семью завести, кавалеров уже след простыл.

Но представительница земного знака не растеряется.

Характер у нее закаленный, любому на зависть, поэтому она не станет ломать руки в отчаянии и ныть подружкам на тему “куда только все мужики подевались?” Дама-Козерог возьмет судьбу в свои руки и сама найдет себе будущего мужа.

Овен

Еще один знак зодиака, представительницам которого палец в рот не клади - Овен. Женщины, рожденные под этим созвездием, обладают неуемной энергией. Это страстные натуры, похожие на маленький ураганчик, они врываются в жизнь понравившегося мужчины и не оставляют ему никаких шансов на сопротивление.

Да и как можно противиться такому натиску?

Женщина-Овен заобнимает, зацелует, обласкает, а потом потащит в ЗАГС. Правда, насколько именно хватит пыла огненной красотки, можно только гадать. Возможно, она охладеет к партнеру через месяц, а может быть, будет обожать его всю жизнь.