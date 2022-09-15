Засветившийся в объятиях молодой красотки Малахов выступил с заявлением

Андрей Малахов взбудоражил пользователей Сети пикантным кадром с открытия ярмарки современного искусства Cosmoscow. На светском мероприятии он сфотографировался с художницей Анной Касс, нежно ее обняв. Публика не оставила без внимания неожиданный снимок, предположив, что между знаменитостями роман, поэтому телеведущий уходит от своей супруги Натальи Шкулевой к новой избраннице.

Как оказалось, поклонникам не стоит беспокоиться. Через некоторое время после публикации кадра Малахов в своем Telegram-канале постарался объяснить ситуацию. По его словам, это не единственная фотография, сделанная в тот вечер, так что публике не нужно переживать о его личной жизни.