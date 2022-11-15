Засветившаяся на публике дочь Началовой вызвала оторопь: меньше 40 лет не дашь

Вера Алдонина ранее говорила о том, что не пойдет по стопам своей матери. Звездная наследница не пожелала быть певицей и решила связать свою жизнь с актерской профессией. Но теперь есть все основания говорить о том, что дочь ныне покойной Юлии Началовой передумала.

Недавно она засветилась на публике, посетив одно из светских мероприятий. Алдонина, вопреки своим прежним заявлениям, взяла в руки микрофон и исполнила популярную песню. Вокальные данные исполнительницы привели публику в неописуемый восторг, в отличие от ее внешнего вида.

Теперь многие пишут о том, что 15-летняя дочь Началовой, сделавшая пышную укладку на своих коротких волосах и облачившаяся в черное платье по фигуре, выглядит на все 40 лет. «Зачем девочку в тетю нарядили?», «Стилиста ей надо хорошего», «Зачем ребенка преподносят как зрелую тетю?» — возмущаются интернет-пользователи в социальных сетях.

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