Засветила соблазнительные формы: самая красивая девочка из России стала совсем взрослой

Десять лет назад ряд изданий признал россиянку Кристину Пименову самой красивой девочкой в мире. Уже в 10 лет юная модель подписала контракт с крупным агентством LA Models, а в 12 засветилась в триллере «Русская невеста».

Сегодня Пименовой уже почти 17 лет – и из очаровательной девочки она превратилась в красивую девушку. За профилем модели в соцсетях следят более 2,6 миллионов подписчиков, которые жадно ждут новых снимков красотки. Фото Кристины Пименовой в купальнике произвело настоящий фурор среди ее поклонников.