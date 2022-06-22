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Засветила шпагат перед носом: Зверев опорочил Волочкову на всю страну

22 июня 2022 09:26
Засветила шпагат перед носом: Зверев опорочил Волочкову на всю страну

Дизайнер до сих пор не забыл проступок балерины.

Сергей Зверев рассказал, как Анастасия Волочкова опозорилась, продемонстрировав шпагат в одном из московских ресторанов. Пикантный инцидент произошел несколько лет назад.

По словам имиджмейкера, он в компании балерины и других своих знакомых отправился в один из дорогих московских ресторанов на ужин. Во время беседы Сергей вдруг обнаружил, что видит боковым зрением на своем плече ногу танцовщицы. Прямо за столом она решила наглядно доказать всем присутствующим, как хороша ее растяжка. После же этого он уже смотрел на нижнее белье артистки, так как она села на шпагат прямо в зале, не постеснявшись публики.

Как признается стилист в беседе с порталом Teleprogramma.pro, он так до сих пор и не смог осознать, почему Волочкова в тот вечер решилась на этот поступок. При этом собеседник издания предпочел не акцентировать внимание на том, как именно на ситуацию отреагировали другие присутствовавшие на вечере.

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Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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