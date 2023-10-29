Засветила ноги-тумбы: Лопес потеряла всякий стыд и задрала юбку

Дженнифер Лопес обожает эксперименты. А еще она любит моду и красивое нижнее белье. Звезда решила совместить свои увлечения — получилось вызывающе и дерзко.

Знойная латиноамериканка поучаствовала в презентации новой коллекции от известного бренда Intimissimi. Артистка стала главной героиней чувственной фотосессии, ради которой ей пришлось потерять всякий стыд. В Сеть попал провокационный кадр, на котором модель задрала юбку, засветив свои ноги-тумбы в кружевных чулках с подвязками.

Пышные формы очаровательной красавицы точно заставят сердца мужчин биться чаще. Между тем сама певица не скрывает: ее сексуальная фигура — результат упорного труда над собой. Жена Бена Аффлека готова часами пропадать в спортзале, чтобы оставаться в форме. По словам исполнительницы, она всегда была склонна к полноте, поэтому ей без тренировок не обойтись.