Засветила лицо спасителя: МакSим ошеломила подробностями нападения фаната

Певица МакSим взбудоражила поклонников, показав детали недавнего нападения поклонника. Соответствующей записью артистка поделилась в своих социальных сетях.

Резонансная ситуация произошла несколько недель назад на фестивале Ural Music Fest в Екатеринбурге. Во время выступления МакSим неравнодушная поклонница выбежала на сцену, где крепко обняла певицу. Когда же охрана попыталась вывести ее, то фанатка схватила артистку за руку и едва не ударила головой о пол.

Как оказалось, спас МакSим в этой ситуации ее концертный менеджер. На своей странице исполнительница поделилась трогательным видео, в котором показывает его работу, в том числе и тот самый инцидент в Екатеринбурге. В подписи же артистка иронизирует над фильмом «Телохранитель» с Уитни Хьюстон в главной роли.

«Павел Коснерович — директор Марины Хьюстовны в главной роли» — пишет МакSим.

Пользователи Сети не оставили без внимания запись кумира. В комментариях они похвалили Павла за его работу. По их мнению, лишь благодаря ему певица может не бояться за свою безопасность на концертах.