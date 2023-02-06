Застряла в турникете: гляньте что стало с похудевшей на 160 кг американкой (фото)

Жаклин Аден понимала, что стройняшкой ее назвать трудно, но долгое время не хотела худеть. Все изменила поездка в Диснейленд — там американка подверглась такому унижению, которого больше не испытывала никогда.

На глазах у огромной толпы она застряла в турникете: причиной послужил лишний вес. После такого позора Аден твердо решила, что пора брать себя в руки. На тот момент в ней было ни много ни мало 230 килограммов.

Жаклин села на строгую диету и начала заниматься спортом. За четыре года ей удалось распрощаться со 160 килограммами. На фоне своего успеха Аден начала щедро делиться опытом с другими, но, как оказалось, образцом для подражания ее не назвать.

Впоследствии американка снова начала поправляться. Сегодня она активно ведет социальные сети, публикуя новые фото и видео, в кадрах которых предстает пышкой без малейшего намека на стройную талию.