Застряла в теле подростка: гляньте, что стало с Ритой из «Кадетства»
Актриса стала заложницей одного образа.
Линда Табагари довольно рано начала свою актерскую карьеру. Впервые она появилась на экране в возрасте девяти лет, сыграв дочь майора Короткова в популярном сериале «Каменская». Однако для большинства российских зрителей знаменитость осталась Ритой Погодиной из другого известного проекта — «Кадетство».
Впоследствии артистка появлялась во многих других постановках. Вот только каждый раз ей доставалось одно и то же амлуа. Привлекательная блондинка будто застряла в теле подростка, поэтому режиссеры снова и снова приглашали ее на роли девочек-школьниц.
В свои 30 лет артистка по-прежнему может похвастаться миловидным личиком и довольно хрупким телосложением. При росте в 163 см ее вес составляет всего 52 килограмма. Между тем поклонники звезды задаются вопросом о том, когда смогут увидеть ее в драматическом образе.
«Почему ее не приглашают сниматься в более серьезные проекты?» — недоумевают фанаты в Сети.