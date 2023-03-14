Застряла в чужом теле: глазам не поверите, что не так с этой американкой (фото)

Идеальная внешность не залог счастья и успеха. Своим примером это доказывает Шона Рей, которая намерена стать знаменитой вовсе не за счет соблазнительных форм и длинных ног.

Американка будто застряла в чужом теле: в свои 23 года она похожа на восьмилетнюю девочку-подростка. Причина в том, что рост Шоны составляет всего 115 см, а вес не достигает отметки и в 25 кило.

Еще в детстве Рей диагностировали рак головного мозга. Страшный недуг удалось победить, но без последствий не обошлось. На фоне лечения американка перестала расти. Шона давно смирилась с этим — она ведет полноценную жизнь и строит большие планы, желая облегчить участь тех, кто столкнулся с такой же бедой.

Шона решила стать модельером, чтобы создавать одежду для людей-карликов. Рей как никто другой знает, как непросто найти что-то подходящее зрелому человеку в детских магазинах, поэтому намерена создать собственный бренд.