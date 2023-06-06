Застряла в 90-х: над свадебным платьем Булановой смеются уже который день
Звезда сделала неожиданный выбор.
Татьяна Буланова на днях вышла замуж в третий раз. Мужем 54-летней певицы стал 35-летний бизнесмен Валерий Руднев. Но в Сети обсуждают не разницу в возрасте возлюбленных.
Артистка выставила себя на посмешище тем, что выбрала неудачный свадебный наряд. Интернет-пользователи были шокированы, увидев ее в пышном платье с обилием рюшей, кружев и длинным шлейфом.
Звезда будто застряла в 90-х. Ее образ был бы шикарным лет 30 назад, но сегодня он выглядит устаревшим. На молодой невесте, которая отправляется в ЗАГС впервые, такое платье смотрелось бы и вовсе не уместно , но Буланова — совсем другой случай.
Как заметила стилист Надя Иванова в беседе с порталом Woman, Татьяна напрасно забыла о своем возрасте и особенностях фигуры. Выбранная артисткой модель сделала ее тяжеловесной и приземистой.
«Девичье платье на даме 50-летнего возраста сморится немножечко комично», — подытожила эксперт.