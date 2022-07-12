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Киноафиша Статьи «Застрял в 90-х»: попытавшегося омолодиться Тарзана подняли на смех

«Застрял в 90-х»: попытавшегося омолодиться Тарзана подняли на смех

12 июля 2022 18:00
«Застрял в 90-х»: попытавшегося омолодиться Тарзана подняли на смех

Эксперты считают, что супруг Королевой придерживается странного стиля.

Недавний выход Наташи Королевой и Сергея Глушко в свет «по косточкам» разобрали стилисты. И от получившегося результата эксперты остались не в восторге. Для красной дорожки кинопремьеры певица выбрала темное мини-платье с цветочным орнаментом. На плечи Королевой был накинут темный пиджак. Тарзан облачился в широкие ярко-розовые спортивные брюки со множеством карманов и облегающий лонгслив со сложным узором.

Как объяснила стилист Надя Иванова, одной из главных ошибок стало то, что образы пары не сочетаются между собой. При этом к наряду Королевой у специалиста не нашлось серьезных претензий. Засомневалась она только в фасоне жакета, больше напоминающего мужской пиджак.

А вот Тарзан, по мнению Ивановой, напрасно старается одеваться как очень молодой мужчина. Из-за этого он выбирает наряды, модные около 20-30 лет назад, и выглядит в них комично и несовременно.

«Застрял в 90-х», — охарактеризовала стиль Глушко эксперт в беседе с «Экспресс газетой».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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