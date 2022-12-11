Застревают в дверном проеме: модель с узкой талией удивила экстремально большими бедрами

Ким Кардашьян со своими женственными формами вернула моду на фигуру типа «песочные часы». В попытках добиться таких же объемов некоторые девушки идут на разные ухищрения и даже пытаются перещеголять теледиву. У модели по имени Саманта это получилось: ее фото в соцсетях вызывают неподдельный шок у подписчиков.

Все дело в странных пропорциях фигуры девушки. Она обладает худым лицом и средним размером груди, очень тонкой талией и экстремально большими бедрами. Кажется, что весь вес тела сосредоточен именно в нижней части. 30-летняя Саманта на снимках только подчеркивает свою особенность: она выбирает наряды с акцентом на бедра и продает поклонникам свои откровенные кадры без одежды. Желающих находится немало, что позволяет модели неплохо зарабатывать.

Причем в Сети считают, что такой формы бедер, из-за которой легко застрять в дверном проеме, Саманта добилась далеко не естественным путем. Хейтеры уверены, что модель прибегла к пластике, которая и помогла ей стать популярной.