Заставят покраснеть любого: эти 3 знака Зодиака постоянно ставят всех неловкое положение

“А чего это ты так располнела? В последнюю нашу встречу ты была стройняшкой”, “Какие у тебя кривые ноги, как же ты живешь с ними, бедненькая”, “Эта стрижка тебе не идет, сразу лет десять прибавляет”, - эти и подобные фразы способны вогнать в краску и испортить настроение надолго. Чаще всего такие перлы слетают с губ представителей определенных знаков зодиака. Они режут правду-матку, не задумываясь над тем, какие чувства вызывают своими репликами у окружающих.

Овен

Что у представителей огненного знака на уме, то у них и на языке. Овен говорит то, что думает, а уж как воспримут его слова окружающие - не его проблемы. Неудивительно, что коллеги, друзья и знакомые этого знака в какой-то момент начинают его сторониться - никогда не знаешь, какую резкую фразу и в чей адрес он выдаст.

Иногда своей прямолинейностью Овен способен довести собеседника до слез.

Чувствительные и ранимые личности в присутствии уроженцев этого знака очень скоро начинают испытывать неловкость. Заметив это, Овен не упустит случая отпустить саркастическую шуточку и по этому поводу. Упрекать его бесполезно - все равно не поймет.

Телец

Люди, рожденные под знаком Тельца, режут правду-матку не потому, что им это доставляет удовольствие, как возмутителю общественного спокойствия Овну. Дело в том, что уроженец земного знака терпеть не может кривить душой. Если ему зададут вопрос, честный ответ на который заденет чьи-то чувства, Телец не станет сглаживать углы.

“Лучше горькая правда, чем сладкая ложь”, - именно этого принципа придерживаются представители знака.

Они уверены - пусть уж лучше человек будет в курсе своей проблемы, чем находится в неведении. По мнению Тельца, помочь человеку можно только будучи с ним предельно честным.

Стрелец

Огненные знаки порой могут быть удивительно беспечными и легкомысленными. Из-за этого они попадают в неловкие ситуации и зарабатывают себе в гороскопе репутацию неприятных типов, которые способны оскорбить человека одним лишь словом.

“И что я такого сказал?” - удивляется Стрелец, когда в ответ на неприятную правду окружающие обижаются и перестают с ним общаться.

Иногда уроженцы огненного знака второпях просто не успевают подобрать нужное “корректное” слово и припечатывают собеседника тем, что первым пришло на ум. Только по реакции человека Стрелец способен понять, что ляпнул что-то не то.