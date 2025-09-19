Меню
Киноафиша Статьи Заставляли переписывать, запрещали и прославили на весь мир: кто пел песню из «Я шагаю по Москве»

19 сентября 2025 15:13
Вызывает ностальгические чувства даже у тех, кто не жил в СССР.

История песни «Я шагаю по Москве» — готовый сценарий для отдельного фильма. Лёгкая, солнечная композиция Андрея Петрова и Геннадия Шпаликова, которую в кадре исполнил юный Никита Михалков, стала символом 60-х и гимном московских улиц. Но за её наивной простотой скрывался скандал, едва не отправивший картину на полку.

Скандал вокруг песни

Когда Шпаликов в спешке писал текст, в одном из куплетов у него появилось: «Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю где…». Вроде бы безобидная строка про мечты, но цензоры вздрогнули.

«Что значит “где”? Это что — намёк на Израиль или США? Герой хочет уехать из СССР?» — с таким вопросом обрушились на сценариста.

В начале 60-х тема эмиграции, а тем более Израиля, была настолько болезненной, что даже намёка хватило, чтобы разглядеть «политическую диверсию».

Исправленный вариант и мировая слава

Шпаликову пришлось переписать строчку: вместо «где» появилось «с кем». Так песня стала безопасно-романтической, а не «подозрительно геополитической». Ирония в том, что именно это «невинное» исправление спасло фильм Георгия Данелии и подарило стране хит на десятилетия.

Картину выпустили в 1964 году, и она моментально завоевала сердца зрителей. Песня зазвучала в каждом дворе, а образ Михалкова с гитарой превратился в эмблему целого поколения. Позже Шпаликов, уже с грустной улыбкой, говорил: «Если бы каждый, кто поёт “А я иду, шагаю по Москве”, дал мне по рублю, я был бы миллионером». И это правда, ведь ленту перепели даже иностранцы, прославив по всему миру.

Сегодня трудно поверить, что лёгкая строчка про парус могла вызвать подозрения в эмиграционных настроениях. К слову, нет единой версии, как песню писали: есть больше пяти легенд, согласно которым слова набросали то ли возле ресторана, то ли на площадке перед съемками, положив на готовую мелодию.

«Не более того»: лучшим фильмом Данелии Михалков считает вовсе не «Мимино» — в СССР были уверены, что картина станет «проходняком».

Фото: Кадр из фильма «Я шагаю по Москве» (1963)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
