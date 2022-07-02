«Заставляла себя»: Долина выдала правду об уступках в кабинете начальника

В советское время Лариса Долина впала в немилость чиновников, из-за чего ее не приглашали на телевидение, музыкальные номера вырезали из программ и концертов, а записи и вовсе размагничивали.

Исполнительница оказалась в сложном положении, когда, хлопнув дверью, могла попрощаться с карьерой и остаться без средств к существованию. По этой причине, как призналась сама Долина изданию «7Дней» , нужно было идти на уступки:

«Чтобы хоть как заявить о себе, приходилось петь песни, которые нравились не мне, а начальнику. Но я заставляла себя эти песни полюбить».

В этом звезде помогали старшие товарищи в лице Иосифа Кобзона, Дианы Берлин, Нонны Мордюковой и другие. С последней Лариса Александровна познакомилась в один из тяжелейших периодов жизни, когда вынуждена была оставлять маленькую дочь свекрови и колесить по стране с концертами.