Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Заставляла себя»: Долина выдала правду об уступках в кабинете начальника

«Заставляла себя»: Долина выдала правду об уступках в кабинете начальника

2 июля 2022 10:38
«Заставляла себя»: Долина выдала правду об уступках в кабинете начальника

Артистка боролась за место под солнцем.

В советское время Лариса Долина впала в немилость чиновников, из-за чего ее не приглашали на телевидение, музыкальные номера вырезали из программ и концертов, а записи и вовсе размагничивали.

Исполнительница оказалась в сложном положении, когда, хлопнув дверью, могла попрощаться с карьерой и остаться без средств к существованию. По этой причине, как призналась сама Долина изданию «7Дней», нужно было идти на уступки:

«Чтобы хоть как заявить о себе, приходилось петь песни, которые нравились не мне, а начальнику. Но я заставляла себя эти песни полюбить».

В этом звезде помогали старшие товарищи в лице Иосифа Кобзона, Дианы Берлин, Нонны Мордюковой и другие. С последней Лариса Александровна познакомилась в один из тяжелейших периодов жизни, когда вынуждена была оставлять маленькую дочь свекрови и колесить по стране с концертами.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг «Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Наравне с простыми россиянами: Билана заметили в очереди за автографом кумира Наравне с простыми россиянами: Билана заметили в очереди за автографом кумира Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Related video