Заставляет задуматься: леденящие кровь трагедии актеров, снявшихся в фильмах ужасов

В сети ходит байка о том, что Арнольд Шварценеггер отказался сниматься во втором «Хищнике», потому что испугался сценария. Истинной причиной послужила слишком маленькая, как показалось железному Арни, роль. Но фильмы с большим количеством крови, особенно хорроры, действительно порой пугают актеров. Ведь ужасы с экрана с легкостью перемещаются в реальную жизнь.

Сын кинозвезды Брюса Ли Брэндон не дожил даже до окончания работы над триллером «Ворон». Там он играл музыканта. Он объявляет вендетту обидчикам. Брэндон погиб в финальной сцене от выстрела из пистолета. Реквизиторы забыли убрать заглушку.

У трилогии «Полтергейст» репутация самой кровожадной кинофраншизы не только по числу экранных жертв. Актрису Доминик Данн задушил бойфренд, когда она репетировала сцену для второй части хоррора.

Хезер О’Рурк, запомнившаяся по роли малышки Кэрол Энн Фрилинг, умерла, когда заканчивались съемки третей части «Полтергейста». Годом ранее малышке с ангельской внешностью врачи поставили ошибочный диагноз. Неверное лечение ухудшило ее состояние. Она умерла от инфаркта прямо на операционном столе.