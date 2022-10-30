Заставит вас ахнуть: как сейчас выглядит мальчик, которые родился с копной густых волос

Малыш едва ходит, но уже стал моделью.

Когда Рейн Батлер из британского графства Манчестер появился на свет, он удивил всех. У младенца была густая шевелюра на голове, как у взрослого. Это было особенно удивительно, учитывая, что первый ребенок в семье, семилетний Роман, родился с тонкими и редкими волосами.

Мама Рейна признается, что ее сына часто принимают за девочку из-за такой шикарной копны волос.

Родители мальчика решили использовать его особенность – и стали развивать модельную карьеру малыша. Первые съемка у Рейна были уже в 6 месяцев – и по словам мамы, мальчик добился на этом поприще уже больших успехов.

Мама и папа тщательно ухаживают за волосами необычного малыша и делают ему красивые стрижки и прически.