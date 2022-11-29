Заставили похудеть и сменить имя: звезде Голливуда позавидовала бы Мэрилин Монро

Популярная американская актриса родилась в семье чехов, перебравшихся за океан. Ее имя при рождении было Мэрилин, однако впоследствии ей пришлось от него отказаться. Девушка начинала как модель, принимала участие в мюзиклах, и вскоре ее заметили представители Columbia Pictures.

С чешкой заключили контракт и принялись работать над ее имиджем. Ей, жгучей брюнетке, пришлось перекраситься в блондинку и сменить свое имя Мэрилин Новак на Ким, чтобы не ассоциироваться с популярной кинодивой. Кроме того, девушку заставили похудеть, чтобы на экране она выглядела более хрупкой.

Карьера в Голливуде постепенно шла в гору. Уже в 24 года Ким Новак получила роль, ставшую знаковой в ее карьере. В 1958 году ее пригласил сам Альфред Хичкок в свой триллер «Головокружение». Актриса представляла собой идеальной образ его героини — холодная изящная блондинка. Затем последовали роли в лентах «Легенда о Лайле Клэр» и «Бремя страстей человеческих». В 70-е популярность Новак стала падать. Усугубила кризис смерть продюсера Гарри Кона, умевшего идеально подбирать ей роли. Однако Ким не стала расстраиваться, а с головой ушла в семью. Она 44 года прожила со своим вторым мужем, пока его не стало. Актриса помогала воспитывать его детей от предыдущего союза и все время была рядом с любимым.

И хотя Ким Новак не стала второй Мэрилин Монро, ее жизнь сложилась намного благополучней, чем у роковой блондинки, которая так и не познала личного счастья.