Заставили отказаться от собственного имени: как Сергей Безруков пришел к славе

На счету Сергея Безрукова множество примечательных ролей. Он играл Есенина, Пушкина, Высоцкого и даже Христа, но до сих пор у большинства зрителей актер ассоциируется с бандитом Сашей Белым из «Бригады». Ради этой роли Безрукову даже пришлось отказаться от своего имени.

Дело в том, что режиссер Алексей Сидоров в процессе работы над сериалом заставил главную четверку актеров называть друг друга именами своих героев. Так он хотел сплотить «бригаду», чтобы на экране их дружба выглядела максимально естественно. Два года Безрукова называли Сашей, Дмитрия Дюжева — Космосом, Павла Майкова — Пчелой, а Владимира Вдовиченкова — Филом.

Также до начала съемочного процесса Сидоров организовал ключевым актерам совместный отдых, чтобы они узнали друг друга лучше. Судя по тому, какой успех ждал «Бригаду», труды режиссера были не напрасны.

Об этом Безруков рассказал в своих соцсетях. Долгое время Сергей был недоволен тем, что его ассоциирует исключительно с Белым. Но теперь он, видимо, смирился с оглушительной популярностью своего киногероя. Сегодня Безруков вспоминает о съемках «Бригады» с ностальгией и теплотой, ведь именно Белому он обязан своим успехом и востребованностью.