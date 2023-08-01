Заставила Богомолова замолкнуть: Навка выругалась в адрес Собчак

Об отношениях Ксении Собчак и Константина Богомолова с самого начала ходило множество слухов. Прежде чем сыграть свадьбу, оба были в браке. Ксения внезапно развелась с актером Максимом Виторганом, а Богомолов после восьми лет брака расстался с Дарьей Мороз. В интервью Татьяне Навке для шоу «Команда » режиссер раскрыл секрет их знакомства с журналисткой.

Богомолов и Собчак впервые увидели друг друга во время интервью по «Скайпу». Тогда Ксения была на лечении в детокс-клинике и решила побеседовать с режиссером, не вставая с постели. Девушка прикрылась одеялом, но была ли она одета под ним, Богомолов до сих пор не знает. Это привлекло внимание режиссера и подстегнуло к дальнейшему общению. Через несколько дней Константин нашел повод написать ей сообщение в социальной сети, на что Собчак ответила фразой «Ну, наконец-то!».

Хотя Навка отреагировала на эту историю веселым смехом, по ее лицу было видно — такого поведения замужней женщины она не одобрила.