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Застарелый конфликт: оскандалившуюся Аллегрову вывели на чистую воду

29 июня 2022 13:20
Застарелый конфликт: оскандалившуюся Аллегрову вывели на чистую воду

Известный шоумен рассказал, что на самом деле происходит между певицей и поэтессой Ларисой Рубальской.

Накануне 76-летняя Лариса Рубальская выложила в соцсетях видео, наделавшее немало шума. На нем запечатлено, как зал освистывает Ирину Аллегрову на одном из концертов в Рыбинске за то, что она отказалась исполнять хит «Угонщица». Слова к популярной песне как раз написала Рубальская.

Аллегрова сначала заявила, что не помнит такой ситуации на выступлении, тем более что она уже давно не ездит на концерты. А позже певица обронила фразу про «обидки» Рубальской. Известный шоумен Гоген Солнцев вывел звезд на чистую воду и рассказал, что между исполнительницей и поэтессой уже давно произошел конфликт.

Как рассказал Гоген в комментарии для портала PROZVEZD , Аллегрова не любит исполнять песни, сделавшие ее знаменитой, называя их «детским садом». Однако на концертах зрителям нужны именно они. Более того, певица никак не демонстрирует уважение Рубальской. Ирина даже отказалась присутствовать на юбилейном концерте поэтессы и заявила, что не собирается нарушать свою паузу в выступлениях. Но уже через несколько дней Аллегрова пела на юбилее Льва Лещенко, о чем и стало известно Ларисе.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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