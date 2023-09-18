Застали врасплох: императрица Аллегрова закатила истерику в Кремле

В Кремлевском дворце прошел большой концерт, на котором собрались крупнейшие звезды российской эстрады. Среди них была и Ирина Аллегрова, которая была в этот день не в духе. Артистка не торопилась покидать гримерку даже тогда, когда наступило ее время выйти на сцену.

Едва ли не за минуту до выхода певица вышла и, отказавшись общаться с журналистами, поспешила на выступление. Отработав свои номера, исполнительница не стала более расположенной к общению. С представителями прессы она вела себя грубо и отвечать на вопросы не стала.

«Тебя послать матом или как?» — заявила она приближавшимся корреспондентам.

Об этом сообщает «Экспресс газета». Затем Аллегрова поспешила удалиться. В отличие от настроения, здоровье 70-летней звезды явно в порядке. По высокой лестнице она убежала очень быстро. Для Ирины Александровны не впервой попадать в центр скандала. Недавно она отказалась исполнять любимые хиты россиян и взвинтила цену за выступление до 12 миллионов.