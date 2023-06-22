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Застали целующимися: связь принца Уильяма с известной певицей больше не тайна

22 июня 2023 20:00
Застали целующимися: связь принца Уильяма с известной певицей больше не тайна

Наследник престола не устоял перед соблазном.

Принц Уильям лишь на первый взгляд кажется примерным семьянином. Супругу Кейт Миддлтон и отцу троих детей приписывают множество романов, которые он предпочитает не комментировать. Но связь с одной известной певицей наследник престола скрыть все же не смог.

Внука Елизаветы II застукали в объятиях Риты Оры. Пару лет назад знаменитости встретились на гала-концерте по случаю 50-летия благотворительного фонда Centrepoint. Стоя за кулисами, они обнялись и поцеловались, а после еще долго о чем-то мило ворковали.

Фотокорреспондентам удалось запечатлеть предполагаемых любовников — их снимки горячо обсуждались в Сети. Интернет-пользователи решили, что дело тут нечисто. Согласно протоколу, к членам монаршего семейства нельзя даже прикоснуться, а тут такие вольности.

Застали целующимися: связь принца Уильяма с известной певицей больше не тайна

К сожалению сплетников, после случившегося громких заявлений от Уильяма и Риты не последовало. Оба проигнорировали разговоры о своей любовной связи, о которой многие судачат до сих пор.

Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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