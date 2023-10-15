Засняли в интимный момент: Воробей объявила о воссоединении с бывшим Бабкиной

Отношения Евгения Гора и Надежды Бабкиной всегда вызвали споры. Общественность осуждала певицу, взявшую под крыло начинающего артиста, который младше на 30 лет. Но разница в возрасте не помешала этой паре провести вместе более 15 лет. Но сказке пришел конец, и теперь Гора все чаще видят не с исполнительницей народных песен, а с известной юмористкой.

43-летний вокалист то и дело мелькает в соцсетях Елены Воробей. Артистка не стесняется публиковать совместные снимки с бывшим любовником своей коллеги.

На закулисном фото музыкант с любовью смотрит на Воробей, а она прижимается к исполнителю и говорит ему нежности.

Юмористка поведала, что вместе с Евгением Гором готовит сюрприз для поклонников. Оказывается, звезды выпустили дуэт «Небо в алмазах» и теперь выступают, презентуя фанатам новоиспеченный хит.