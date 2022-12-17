Заснула в 34 года проснулась в 54: невероятная история женщины из СССР, которая пробирает до мурашек
Настоящая спящая красавица.
В сказках встречаются очень правдоподобные сюжеты, поскольку за основу произведения писатели берут реальную жизнь. Так и история о спящей красавице могла быть подлинной, ведь в 1954 похожий случай действительно произошел.
Надежда Лебедина жила в СССР вместе с мужем и маленькой дочкой. После очередной ссоры с мужчиной она решила поспать, но утром не очнулась. На следующие тридцать лет она погрузилась в летаргический сон.
Пробудившись в 1974 году, женщина узнала, что ее муж и мать, которая ухаживала за ней все это время, мертвы.
Сложно описать чувства женщины в тот момент. Она выглядела такой же молодой, как и 30 лет назад, но организм начал восстанавливать упущенное. Надежда начала очень быстро стареть, пока здоровье не приблизилось к ее реальному возрасту.
Советские врачи определили этот случай как истерический патологический сон.