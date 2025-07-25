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Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз

25 июля 2025 07:58
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз

Неважно, романтическая комедия или супергеройский триллер — все они запали в душу миллионам и очень надолго.

С современным кинематографом переживать о том, найдется ли что-то достойное на вечер, точно не приходится — каждый год Голливуд выпускает десятки самых разных картин всех жанров, некоторые из которых даже умудряются стать новой культовой классикой.

И все-таки те самые, уже достаточно устаревшие фильмы из игры не выбывают, а, даже наоборот, сохраняют интерес зрителей, которые пересматривают их из года в год. В этой подборке рассказываем об уже культовых картинах, которые современные представители жанра уж точно не смогут заменить.

«Ноттинг Хилл» (1999)

Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз

Неспроста Хью Грант стал чуть ли не главным любимцем публики в 90-е годы — романтические драмы и комедии с его участием настолько очаровали поклонниц, что те не против предаться ностальгии и сейчас, в очередной раз включив «Ноттинг Хилл».

Картина, которая может похвастаться сразу несколькими культовыми сценами, начинается как самый обыкновенный ромком, в котором любовь происходит с первого взгляда.

Героям, однако, еще предстоит долгий путь к тому, чтобы принять особенности их отношений, а дуэт Гранта и Джулии Робертс с тех самых пор и остается одной из лучших экранных пар.

«Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004)

Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана»

Признанный лучшей частью кинофраншизы о Гарри Поттере, фильм может похвастаться не только техническим превосходством (за которое стоит отблагодарить режиссера Альфонсо Куарона), но и невероятно точно переданной атмосферой волшебного мира Хогвартса.

Помимо всего прочего, именно в «Узнике Азкабана» происходит одно из важнейших событий всей саги — знакомство Гарри с Сириусом Блэком, которого первый до этого считал опаснейшим преступником.

В целом, все фильмы о Гарри Поттере так или иначе стали своего рода классикой для семейных вечеров во время праздников, но у «Узника Азкабана» просмотров уж точно больше, чем у остальных.

«Назад в будущее» (1985)

Еще один культовый научно-фантастический фильм, ремейк которого вряд ли кто-то когда-либо осмелится создать, «Назад в будущее» тоже стал классикой семейного кино, любовь к которому уже стала передаваться из поколения в поколение.

И хотя первая часть трилогии неизменно остается лучшей по версии большинства зрителей, все три фильма получили только восторженные отзывы и похвалу за оригинальную историю и незаезженные сюжетные повороты.

Именно в первой части главный герой Марти Макфлай произносит фразу «Вашим детям понравится» — и тут, кажется, он действительно предсказывает будущее.

«Бесславные ублюдки» (2009)

Кадр из фильма «Бесславные ублюдки»

Многие фильмы подарили миру поистине уникальные и ставшие культовыми образ отъявленных злодеев, но вряд ли кто-то сможет переплюнуть Ганса Ланду в исполнении Кристофа Вальца в «Бесславных ублюдках».

Не менее культовых моментов в самом фильме тоже достаточно — чего стоят сцены с допросом Ланды французского фермера в самом начале и та самая бойня, которая начинается в баре после того, как герой Майкла Фассбендера выдает себя тремя неправильно поднятыми пальцами.

Какими бы жестокими ни казались фильмы Квентина Тарантино и «Бесславные ублюдки» в том числе, возвращаться к ним все равно рано или поздно захочется — а потому своей популярности они никогда и не теряли.

«Темный рыцарь» (2008)

Сейчас в это сложно поверить, но именно супергеройский боевик Кристофера Нолана, который все-таки известен работой с другими жанрами, стал первым подобным фильмом, собравшим миллиард в кинопрокате (Marvel в те времена еще только начинала свое становление).

Главное достоинство «Темного рыцаря» Нолана заключается в том, что акцент сделан именно на психологии персонажей, а не их суперспособностях — потому исполнение роли Джокера Хитом Леджером до сих пор считается высшим пилотажем, близко подобраться к которому не смогут даже самые эпичные супергеройские картины последних лет.

Кстати, ни один из этих фильмов так и не попал в первую десятку лучших фильмов столетия по версии The New York Times — о том, какие картины в итоге обошли даже шедевры Нолана, мы рассказывали тут.

Фото: Кадры из фильмов «Темный рыцарь» (2008), «Бесславные ублюдки» (2009), «Назад в будущее» (1985), «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004), «Ноттинг Хилл» (1999)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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