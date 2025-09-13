Засмотрели комедии Гайдая до дыр? Не беда! ИИ назвал еще 3 малоизвестных и смешных фильма СССР — у одного рейтинг 8.4

Нам понравилось описание ленты под номером 2, где «разруха в головах мешает победить разруху в подъезде».

Все знают «Кавказскую пленницу», «Операцию "Ы"» и «Бриллиантовую руку» — эти хиты пересматривают ежегодно. Но если вы уже прокрутили главные советские комедии вдоль и поперёк, это не значит, что жанр на этом исчерпан.

Мы обратились к нейросети с просьбой: «Посоветуй малоизвестные, но гениальные советские комедии с высоким рейтингом». Вот что из этого получилось — три скрытые жемчужины, которые гарантированно поднимут настроение.

«Шла собака по роялю» (1979)

Рейтинг на Кинопоиске: 7.7

Таня Канарейкина живёт в сибирской глуши и считает свою жизнь скучной и лишённой романтики. Пока по телевизору показывают большую жизнь — полёты в космос и мировые события, — она строит воздушные замки о любви с лётчиком с соседнего аэродрома, который даже не знает о её существовании.

А её сосед Мишка уже твёрдо решил, что она будет его женой. За всем этим с иронией наблюдает младшая сестра, которая сочиняет обо всём едкие частушки.

«Это очень трогательная и светлая картина о первой любви и поиске своего места в мире. Фильм стоит посмотреть за идеальную атмосферу советской глубинки и тонкий, лиричный юмор, который будет понятен в любом времени», — отмечает ИИ.

«Фонтан» (1988)

Рейтинг на Кинопоиске: 7.8

Жильцы питерского дома пытаются организовать ремонт, но их благие намерения разбиваются о бюрократию, равнодушие и абсурд.

«Гениальная сатира на советскую (и не только) действительность, где юмор строится на узнаваемых ситуациях и диалогах. Фильм стоит посмотреть за ироничный, но точный портрет общества, где разруха в головах мешает победить разруху в подъезде», — говорит нейросеть.

«Волшебная сила» (1970)

Рейтинг на Кинопоиске: 8.4

Фильм состоит из трёх историй: о школьниках, играющих в «неуловимых мстителей», о робкой любви подростков, цитирующих Пушкина, и о бывшем ученике, который помогает своей пожилой учительнице дать отпор хамам в коммуналке.

«Искренняя и тёплая комедия, где смешное и грустное переплетаются так же естественно, как в самой жизни. Стоит посмотреть ради тёплой ностальгии по простым, но важным человеческим ценностям», — заключает Chat GPT.

