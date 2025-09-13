Меню
Засмотрели «Бриллиантовую руку» до дыр? Тогда тест для вас — вспомните, что пропало на 5 кадрах из комедии Гайдая

13 сентября 2025 17:09
Не все же цитаты из фильма продолжать, верно?

«Бриллиантовая рука» — тот самый фильм, который все видели сто раз, цитируют в быту и считают, что знают вдоль и поперек. Но Гайдай был мастером деталей, которые так легко пропустить мимо глаз, пока хохочешь над легендарными шутками.

А что, если мы проверим не знание цитат, а именно зрительную память? Мы убрали из кадров кое-что важное (а иногда и не очень) — сможете угадать, что именно пропало?

Не переживайте, если вспомнить не получится — всегда есть повод пересмотреть комедию снова. Только на этот раз — повнимательнее!

Ранее мы писали: Тест на зоркость: спорим, вы не замечали 5 ляпов в «Приключениях Электроника» — готовьтесь загибать пальцы (фото)

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1969)
