Заслуженный ловелас СССР: Василия Ланового жениться вынудила не женщина

Красавцев в советском кино было много, но таких, как Василий Лановой, больше не нашлось. Окруженный привлекательными женщинами актер не мог устоять перед соблазном, за что его окрестили главным ловеласом страны.

Артист уверял всех в том, что мечтает о крепкой семье, но никак не может встретить ту самую. Каждый новый роман заканчивался горьким разочарованием, и звезда экрана вновь пытался найти любовь всей своей жизни.

В итоге он все-таки женился на Татьяне Самойловой, но этот брак закончился трагически. Забеременев, артистка не пожелала ставить карьеру на паузу и сделала аборт. Актер так и не смог простить жену за то, что та не позволила родиться их детям — звезда экрана ждала близнецов.

На этом несчастья не закончились. Артист влюбился в Тамару Зяблову, и та ответила ему взаимностью. Но вскоре возлюбленная Ланового трагически погибла. Василий Семенович долго не мог прийти в себя, а, оправившись от тяжелой потери, оказался замешан в самом настоящем любовном треугольнике.

Лановой увлекся Людмилой Максаковой, а после — и Ириной Купченко. Выбрать между ними самостоятельно он так и не смог. Актер хотел было жениться на Максаковой, но Купченко объявила ему о своей беременности. Тогда в дело вмешались коллеги знаменитости, которые настоятельно посоветовали ему вести под венец ту, которая находится в интересном положении.

Однако Лановой решение принимать не спешил, и дело дошло до Министерства культуры. Лишь после этого актер все-таки женился на Купченко, о чем ни разу не пожалел. Супруги прожили вместе 50 лет и воспитали двоих сыновей.