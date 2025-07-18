«Заслуженный культовый статус»: этот советский фильм Машков рекомендует американцам — не зря у него рейтинг 8.4

Современные русскоязычные зрители тоже в восторге от киноленты.

Какой один фильм мог бы стать ключом к пониманию «загадочной русской души» для иностранцев? Владимир Машков дал на этот вопрос точный ответ.

Актёр и режиссёр в интервью предложил идеальный, по своему мнению, вариант для культурного обмена между Россией и США — оскароносную драму Владимира Меньшова.

«Сразу нужно подумать о картине, которая получила "Оскар" — это "Москва слезам не верит", ну и дальше по списку наших замечательных кинопроектов, которых у нас сотни», — отметил Машков.

Его выбор выглядит абсолютно оправданным. Фильм имеет высокие рейтинги (8.4 на Кинопоиске и 8.0 на IMDb) b уже почти полвека собирает восторженные отзывы:

«Увлекательная история о последствии выбора и взрослении, которая, надо полагать, заслуженно взяла в своё время оскар как лучший фильм на иностранном языке»,

«Сцены обыденности преобразуются в живые палитры эмоций и атмосферы, заставляя нас ощущать не только сюжет, но и внутренний мир персонажей»,

«Определенно заслуженный культовый статус. Далеко не глупое большое кино о маленьких людях».

Что ж, Машков явно не ошибся в своём выборе. Даже сегодня «Москва слезам не верит» остаётся тем самым фильмом, который способен тронуть сердца — и, возможно, действительно мог бы открыть американцам ту самую «русскую душу».

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