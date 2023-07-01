Заслуженная кинобабушка в молодости сводила мужчин с ума: осторожно, не влюбитесь

С такой внешностью можно было покорить Голливуд.

Многие советские актрисы прославились уже в зрелом возрасте. В этой компании оказалась Ела Санько, известная по ролям колоритных старушек. Сегодня почти никто не вспомнит, какой она была на старте своей карьеры.

Актриса активно снималась еще в 50-е и 60-е годы. Санько можно увидеть во многих картинах того периода: «Сказы уральских гор», «Мы, русский народ», «Здравствуй, это я!», «Хроника пикирующего бомбардировщика».

В те годы Ела Ивановна была настоящей красавицей: каштановые волосы, светлые глаза, миловидное лицо. Влюбиться в эту невероятную девушку — проще простого. Так, перед ее чарами не устоял артист Ян Арлазоров.

Брак двух харизматичных личностей был непростым. Довольно скоро состоялся развод, после которого между Арлазоровым и Санько завязалась многолетняя вражда. Супруги больше не заговорили друг с другом.

Артистка пыталась построить свое счастье в Германии, но в итоге вернулась в Россию. На родине ее ждала новая волна успеха. Ела Ивановна сыграла во многих фильмах и сериалах, где воплотила образы харизматичных старушек.