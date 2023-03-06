Заслушаетесь: впервые иностранка спела песню про советских солдат (видео)

Человеческая доблесть и смелость поражает людей вне зависимости от их национальности. И отчаянные подвиги советских солдат также восхищали граждан из совершенно разных стран.

Так, Эдита Пьеха, будучи уроженкой Франции и имея польские корни, исполнила невероятно трогательную песню, посвященную героизму двух летчиков из СССР. Композиция под названием «Огромное небо» описывает события 1966 года, когда у самолета, пролетающего над оживленным городом, отказал двигатель. Капитан и лейтенант воздушного судна увели свой транспорт как можно дальше от людей и не допустили ни одной гибели среди гражданских. Однако сами солдаты погибли.

Новость широко разлетелась во всему Союзу, а чуть позже по мотивам этого подвига была создана песня. Исполняя ее, Эдита Пьеха очень эмоционально старалась передать все силу и мужество отважных летчиков, которые бесстрашно пожертвовали собой.