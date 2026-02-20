Зашли «Трасса» и «Фишер»? Тогда попробуйте «Убийство в заливе» - попадает по настроению в десяточку

Британский детектив с холодной атмосферой, исчезновениями и героиней, которая слишком глубоко погружается в дело.

Если хочется того же настроения, что подарили нам сериалы «Фишер» и «Трасса», стоит заглянуть в «Убийство в заливе». Британская криминальная история была снята еще в 2019 году, но она ничуть не устарела. Проект насчитывает пять сезонов.

Действие сериала разворачивается в небольшом прибрежном городке, где внезапно начинают пропадать люди. Расследованием занимается детектив, которая поначалу воспринимает происходящее как цепочку трагических совпадений. Но чем дальше она продвигается, тем отчетливее понимает: в этом месте слишком много странностей, чтобы списывать все на случай.

Главная интрига сериала - не только в поиске пропавших, но и в том, как героиня постепенно перестает быть просто наблюдателем. Она начинает сомневаться в своих убеждениях, нарушает собственные правила и понимает, что перешла красную линию, которую раньше не позволяла себе даже в мыслях.

В ролях - Дэниэл Райан, Эрин Шанагер, Марша Томасон, Бэрри Слоун, Томас Ло и Морвен Кристи. Режиссерами проекта стали Роберт Куинн, Ли Хэвен Джонс и Джулия Форд.

Рйтинг IMDb — 7,2.