«Зашкаливает тестостерон и раздувается эго»: Дауни-младший превратил съемки новых «Мстителей» в ад — премьеру перенесли именно из-за него

17 августа 2025 20:03
Актер решил выстроить процесс по-своему. Но решение это пришло к нему с большой задержкой.

На площадке нового «Мстителей» сейчас жарче, чем в финальной битве с Таносом. Вроде бы Marvel давно наладила конвейер супергеройских блокбастеров, но слухи о том, что на съемках «Судного дня» творится хаос, звучат все громче. И виновником этой неразберихи инсайдеры называют не кого-нибудь, а самого Роберта Дауни-младшего.

Журналист Джефф Снайдер в подкасте The Hot Mic заявил:

«На этом съемочном процессе зашкаливает тестостерон и раздувается эго. Все уверены, что знают, как надо снимать. Но в итоге важен только один взгляд — Роберта Дауни-младшего».

И, судя по всему, у актера хватило силы воли (и гонорара с восемью нулями), чтобы перекроить график всей студии.

История звучит почти абсурдно: сначала Дауни соглашался, чтобы за него работали дублеры — лицо и тело Доктора Дума заменили каскадеры, а сам он читал реплики за кадром. Но спустя пару недель актер внезапно заявил, что хочет переснять все лично, в костюме. Для Marvel это означало минимум три недели дополнительных съемок и новые миллионы в бюджете.

А теперь — к последствиям. «Мстители: Судный день» должны были выйти еще в мае 2025-го. Потом дату перенесли на май 2026-го, а теперь — на 18 декабря 2026 года. Следом уехали и «Секретные войны» — они переехали с мая 2027-го на декабрь того же года. Получается, что один капризный Доктор Дум способен двигать целую киновселенную.

Да, первый перенос случился из-за забастовок Гильдии сценаристов и скандала с Джонатаном Мейджорсом, но причины второго официально не назывались.

Инсайдеры называют происходящее «слишком много поваров на тонущем корабле». После кассового провала «Громовержцев» и вялого старта «Фантастической четверки: Первые шаги» в Marvel и так царит нервозность. А когда на площадке встречаются десятки больших имен, каждый со своим представлением о «правильном кино», результат очевиден — конфликт за конфликтом.

Ирония в том, что именно Дауни когда-то поднял MCU на ноги, сделав из Тони Старка харизматичного центра всей франшизы. А теперь тот же человек рискует утопить очередной супергеройский корабль еще до выхода в прокат.

Фото: Кадр из фильма «Мстители: Финал» (2019)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
