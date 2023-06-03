Зашифрованное послание в культовом «Титанике» смогли найти единицы: проверьте себя

Любой режиссер, который любит свою работу, старается не только рассказать историю, но и зашифровать для зрителей особые послания. Однако некоторые из них настолько неочевидны, что даже после повторного просмотра фильма лишь единицам удается их разгадать.

Именно так сделал и Джеймс Кэмерон, который неспроста считается одним из самых гениальных режиссеров современности. В его культовой мелодраме «Титаник» продолжительность сцен на корабле равна 2 часам 40 минутам. Этот факт поразил лишь тех немногих зрителей, которые уже были хорошо осведомлены о катастрофе реального лайнера.

Дело в том, что настоящий пароход затонул именно за это непродолжительное время. Кэмерон таким образом увековечил в памяти людей те страшные события, позволив полностью окунуться в хаос произошедшего. И работа режиссера была по достоинству вознаграждена не только зрителями, но и кинокритиками.