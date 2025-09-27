Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Зашел в портал и пропал: наконец выяснится, что случилось с отцом Сон Джин-Ву из «Поднятия уровня»

Зашел в портал и пропал: наконец выяснится, что случилось с отцом Сон Джин-Ву из «Поднятия уровня»

27 сентября 2025 10:23
Зашел в портал и пропал: наконец выяснится, что случилось с отцом Сон Джин-Ву из «Поднятия уровня»

В манге молчали, но в новом проекте историю опасного охотника рассекретили.

Сун Иль-Хван — тот самый «пропавший охотник», о котором манхва молчала десятки глав, — получил полноценную предысторию. И это не дешёвый реверанс в сторону фанатов, а трагическая драма, написанная с любовью к «Поднятию уровня в одиночку».

Отец. Спасибо, что живой

Он ушёл в подземелье спасать товарища, хотя знал, что дома его ждёт маленький сын. Двери захлопнулись за ним, и на десять лет он исчез из жизни семьи.Но это если говорить о времени на Земле, в иной реальности годы текут быстрее.

Зашел в портал и пропал: наконец выяснится, что случилось с отцом Сон Джин-Ву из «Поднятия уровня»

Голод, смерть напарника и сделка с Правителями превратили его в хранителя силы, который после сотен лет заточения выбирается на свободу с одной целью: наблюдать за Джин-Ву и, если что, остановить его, если он свернёт с пути.

Игра и комикс

В Solo Leveling: Arise, мобильной игре и новом вебтуне Иль-Хван выходит на сцену как основной персонаж. Его прозвище — «Herald of Light».

Зашел в портал и пропал: наконец выяснится, что случилось с отцом Сон Джин-Ву из «Поднятия уровня»

В бою он рубит врагов двойными клинками и выпускает ульту с названием, от которого мурашки: APOCALYPTIC MIGHT. Netmarble постепенно расширяет лор после завершения манги: сестра Джина уже получила свою арку, отец — комикс и место в игре.

Остаётся ждать, перенесут ли историю из веб-комикса в аниме. Но одно ясно точно: судьба семьи Джин-Ву точно будет раскрыта и белых пятен в ней не останется.

3 сезон «Поднятия уровня» почти наверняка будет хуже предыдущих: зато выпустят без задержек.

Фото: Кадр из сериала «Поднятие уровня в одиночку»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«3 сезон “Соло Прокачки” может не выйти никогда»: Aniplex нашла замену «Поднятию уровня» — девочки-самураи вместо Сон Джин-ву «3 сезон “Соло Прокачки” может не выйти никогда»: Aniplex нашла замену «Поднятию уровня» — девочки-самураи вместо Сон Джин-ву Читать дальше 28 сентября 2025
Это что за Колобок? В «Истребителе демонов» Аказа эпично лишился головы, но благодаря особенности смог ее отрастить Это что за Колобок? В «Истребителе демонов» Аказа эпично лишился головы, но благодаря особенности смог ее отрастить Читать дальше 30 сентября 2025
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное… «Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное… Читать дальше 29 сентября 2025
Плохие новости для всех, кто ждал аниме по «Genshin Impact»: экранизацию игры подвел под монастырь новый «Истребитель демонов» Плохие новости для всех, кто ждал аниме по «Genshin Impact»: экранизацию игры подвел под монастырь новый «Истребитель демонов» Читать дальше 28 сентября 2025
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы Читать дальше 26 сентября 2025
Похожи даже внешне: Волдеморта в «Поттере» от НВО может сыграть женщина, и лишь одна актриса справится с ролью не хуже Файнса Похожи даже внешне: Волдеморта в «Поттере» от НВО может сыграть женщина, и лишь одна актриса справится с ролью не хуже Файнса Читать дальше 30 сентября 2025
У нового детектива с Устюговым есть «двойник» на Западе — в России фанатов почти нет, но держится на экранах 20 лет У нового детектива с Устюговым есть «двойник» на Западе — в России фанатов почти нет, но держится на экранах 20 лет Читать дальше 30 сентября 2025
Ребенок, вакансия и игра в США: посмотрел «Алису в Пограничье 3» и испытал корейские флешбеки по «Игре в кальмара» Ребенок, вакансия и игра в США: посмотрел «Алису в Пограничье 3» и испытал корейские флешбеки по «Игре в кальмара» Читать дальше 30 сентября 2025
3 серия 4 сезона «Клюквенного щербета» разбивает сердца: отныне Омер — убийца 3 серия 4 сезона «Клюквенного щербета» разбивает сердца: отныне Омер — убийца Читать дальше 30 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше