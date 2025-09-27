Зашел в портал и пропал: наконец выяснится, что случилось с отцом Сон Джин-Ву из «Поднятия уровня»

Сун Иль-Хван — тот самый «пропавший охотник», о котором манхва молчала десятки глав, — получил полноценную предысторию. И это не дешёвый реверанс в сторону фанатов, а трагическая драма, написанная с любовью к «Поднятию уровня в одиночку».

Отец. Спасибо, что живой

Он ушёл в подземелье спасать товарища, хотя знал, что дома его ждёт маленький сын. Двери захлопнулись за ним, и на десять лет он исчез из жизни семьи.Но это если говорить о времени на Земле, в иной реальности годы текут быстрее.

Голод, смерть напарника и сделка с Правителями превратили его в хранителя силы, который после сотен лет заточения выбирается на свободу с одной целью: наблюдать за Джин-Ву и, если что, остановить его, если он свернёт с пути.

Игра и комикс

В Solo Leveling: Arise, мобильной игре и новом вебтуне Иль-Хван выходит на сцену как основной персонаж. Его прозвище — «Herald of Light».

В бою он рубит врагов двойными клинками и выпускает ульту с названием, от которого мурашки: APOCALYPTIC MIGHT. Netmarble постепенно расширяет лор после завершения манги: сестра Джина уже получила свою арку, отец — комикс и место в игре.

Остаётся ждать, перенесут ли историю из веб-комикса в аниме. Но одно ясно точно: судьба семьи Джин-Ву точно будет раскрыта и белых пятен в ней не останется.

3 сезон «Поднятия уровня» почти наверняка будет хуже предыдущих: зато выпустят без задержек.