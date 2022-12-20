Защитница принца Гарри отвернулась от него, узнав всю правду: как он себя выдал

Гарри и Меган Маркл надеялись, что после выхода документального сериала уровень популярности их пары только подрастет. Но все вышло наоборот. Даже защитница Гарри, журналистка Сара Вайн, разочаровалась в нем.

Она призналась, что поначалу искренне сочувствовала принцу, понимая, через какой ужас он прошел в детстве из-за смерти матери. Но после заключительных серий ленты ее мнение о Гарри непоправимо изменилось.

По словам Вайн, принц показал себя в картине высокомерным и порочным человеком, публично вываливающим все секреты семьи. Особенно заметно это было, когда Гарри описывал реакцию родственников на новость о сложении его королевских полномочий — якобы Уильям некрасиво кричал, а Елизавета II оказалась крайне молчалива. Сара предположила, что королева в тот момент печально задавалась вопросом о причине таких перемен в своем внуке.

Кроме того, Вайн обратила внимание, что к съемкам документалки Гарри и Меган будто давно готовились. Иначе нельзя объяснить такое количество селфи и видео, которое вошло в картину. Вероятно, пара сразу предполагала заработать на своей откровенности и личной жизни.