Защищала СССР: честность едва не лишила Варлей трехкомнатной квартиры

Все три брака Натальи Варлей не сложились. От супругов она гордо уходила, не претендуя ни на копейку алиментов. Так и получилось, что к началу 90-х она по-прежнему ютилась у родителей с двумя сыновьями. Заявка на выделение хорошей трехкомнатной квартиры давно пылилась на столах у чиновников. А затем произошел инцидент, из-за которого Варлей чуть не лишилась шанса на жилье.

Наталью так поразил распад СССР, что в интервью она посетовала на действия нового правительства. Родители актрисы были шокированы ее заявлением, предупредив, что теперь недвижимости в столице ей не видать. И, действительно, вопрос Варлей затягивался с каждым годом.

Услышав случайно, как Юрий Никулин в цирке говорит о своем скором визите к мэру Юрию Лужкову, она тут же попросила его о помощи. Актер не отказал и выбил для нее личную встречу с чиновником.

«Я знала, как входить в кабинет, по-деловому, не сокращая дистанции и не унижаясь», — вспоминала актриса в своей книге «Канатоходка ».

Лужков не стал припоминать скандальные слова Натальи из интервью, а тут же распорядился решить ее проблему с жильем. Уже вскоре актриса отмечала новоселье в трехкомнатной квартире в одном из домов по Мерзляковскому переулку.