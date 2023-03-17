Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Засаленная челка и наряды с чужого плеча: какой была Елизавета Боярская 20 лет назад (фото)

Засаленная челка и наряды с чужого плеча: какой была Елизавета Боярская 20 лет назад (фото)

17 марта 2023 15:15
Засаленная челка и наряды с чужого плеча: какой была Елизавета Боярская 20 лет назад (фото)

Образ звезды кардинально изменился.
 

Елизавета Боярская считается одной из наиболее эффектных актрис театра и кино, но так было далеко не всегда. Многие зрители забыли, как знаменитость делала первые шаги в профессии.

Несмотря на то, что отец артистки — известный актер и музыкант Михаил Боярский, свой творческий путь она начала с самых низов. Звездной наследнице доставались крохотные роли в сериалах. Например, один из первых проектов с ее участием — «Кобра: Антитеррор».

Премьера постановки состоялась в 2003 году, и тогда Боярская предстала на экране совсем другой. Не будет преувеличением сказать, что 20 лет назад знаменитость еще не была эффектной красоткой, способной одним своим появлением сводить мужчин с ума.

В кадре она выглядит как «серая мышка» с засаленной челкой и в пиджаке будто с чужого плеча. Тем не менее сомнительный образ не навредил дальнейшей карьере актрисы, пополнившей свою фильмографию множеством самых разных работ. Засаленная челка и наряды с чужого плеча: какой была Елизавета Боярская 20 лет назад (фото)

Фото: Global Look Press, кадр из сериала «"Кобра. Антитеррор»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
11 комментариев
Related video