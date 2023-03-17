Засаленная челка и наряды с чужого плеча: какой была Елизавета Боярская 20 лет назад (фото)

Елизавета Боярская считается одной из наиболее эффектных актрис театра и кино, но так было далеко не всегда. Многие зрители забыли, как знаменитость делала первые шаги в профессии.

Несмотря на то, что отец артистки — известный актер и музыкант Михаил Боярский, свой творческий путь она начала с самых низов. Звездной наследнице доставались крохотные роли в сериалах. Например, один из первых проектов с ее участием — «Кобра: Антитеррор».

Премьера постановки состоялась в 2003 году, и тогда Боярская предстала на экране совсем другой. Не будет преувеличением сказать, что 20 лет назад знаменитость еще не была эффектной красоткой, способной одним своим появлением сводить мужчин с ума.

В кадре она выглядит как «серая мышка» с засаленной челкой и в пиджаке будто с чужого плеча. Тем не менее сомнительный образ не навредил дальнейшей карьере актрисы, пополнившей свою фильмографию множеством самых разных работ.