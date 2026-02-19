Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Зарубите на носу цитату Раневской для тех, кто годами не может отпустить прошлое: точнее и не скажешь

Зарубите на носу цитату Раневской для тех, кто годами не может отпустить прошлое: точнее и не скажешь

19 февраля 2026 17:38
Зарубите на носу цитату Раневской для тех, кто годами не может отпустить прошлое: точнее и не скажешь

Такие слова не грех запомнить на всю жизнь.

Фаину Раневскую, как известно, не считали большой красоткой, и некоторые коллеги не стеснялись говорить это прямо в лицо. Она слышала шепотки за кулисами, ловила насмешливые взгляды и понимала – в кино ей не предложат роль «роковой дивы». Но вместо того, чтобы копить обиды и годами прокручивать в голове чужие колкости, Раневская выбирала другой путь.

И одна ее фраза объясняет этот выбор лучше любых мемуаров.

«Главное – живой жизнью жить, а не по закоулкам памяти шарить».

В этих словах – весь ее характер. Раневская умела помнить, но не позволяла памяти превращаться в склад пыли. Прошлое для нее существовало как опыт, а не как уютная камера хранения, куда можно спрятаться от настоящего.

Великая артистка не отрицала боли, не делала вид, что ее не ранят, однако не разрешала вчерашнему дню управлять сегодняшним.

Сколько людей годами перебирают старые разговоры, несостоявшиеся романы, упущенные шансы – словно ищут там ответ, который уже не изменит ничего…

Раневская предлагала куда более трезвую стратегию: жить здесь и сейчас, со всеми несовершенствами, рисками и неловкостями. Не шарить по темным углам памяти, а выходить на свет сцены – каждый день, заново.

Фото: Кадр из сериала «Фитиль»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Кровь текла, стоны не стихали»: фильм Кончаловского о «запрещенной» любви был в черных списках СССР дольше 20 лет «Кровь текла, стоны не стихали»: фильм Кончаловского о «запрещенной» любви был в черных списках СССР дольше 20 лет Читать дальше 25 февраля 2026
Британцы никогда не признавали Ливанова лучшим Шерлоком в истории: в этот «патриотичный» миф верят только в России Британцы никогда не признавали Ливанова лучшим Шерлоком в истории: в этот «патриотичный» миф верят только в России Читать дальше 23 февраля 2026
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад Читать дальше 22 февраля 2026
Французы посмотрели «Бриллиантовую руку» и заявили: «ничего русского» — за 3 года до Гайдая у них сняли почти то же самое Французы посмотрели «Бриллиантовую руку» и заявили: «ничего русского» — за 3 года до Гайдая у них сняли почти то же самое Читать дальше 27 февраля 2026
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!» Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!» Читать дальше 26 февраля 2026
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости Читать дальше 26 февраля 2026
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали Читать дальше 26 февраля 2026
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех» От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех» Читать дальше 26 февраля 2026
32 000 000 зрителей за год: советскую комедию со Збруевым и Вициным по-тихому убрали с ТВ из-за безобидной песенки 32 000 000 зрителей за год: советскую комедию со Збруевым и Вициным по-тихому убрали с ТВ из-за безобидной песенки Читать дальше 26 февраля 2026
«Брат 2» даже не в топ-25, «Горько» выше «Жмурок»: 100 кинокритиков назвали лучшие российские фильмы в истории «Брат 2» даже не в топ-25, «Горько» выше «Жмурок»: 100 кинокритиков назвали лучшие российские фильмы в истории Читать дальше 25 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше