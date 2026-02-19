Зарубите на носу цитату Раневской для тех, кто годами не может отпустить прошлое: точнее и не скажешь

Такие слова не грех запомнить на всю жизнь.

Фаину Раневскую, как известно, не считали большой красоткой, и некоторые коллеги не стеснялись говорить это прямо в лицо. Она слышала шепотки за кулисами, ловила насмешливые взгляды и понимала – в кино ей не предложат роль «роковой дивы». Но вместо того, чтобы копить обиды и годами прокручивать в голове чужие колкости, Раневская выбирала другой путь.

И одна ее фраза объясняет этот выбор лучше любых мемуаров.

«Главное – живой жизнью жить, а не по закоулкам памяти шарить».

В этих словах – весь ее характер. Раневская умела помнить, но не позволяла памяти превращаться в склад пыли. Прошлое для нее существовало как опыт, а не как уютная камера хранения, куда можно спрятаться от настоящего.

Великая артистка не отрицала боли, не делала вид, что ее не ранят, однако не разрешала вчерашнему дню управлять сегодняшним.

Сколько людей годами перебирают старые разговоры, несостоявшиеся романы, упущенные шансы – словно ищут там ответ, который уже не изменит ничего…

Раневская предлагала куда более трезвую стратегию: жить здесь и сейчас, со всеми несовершенствами, рисками и неловкостями. Не шарить по темным углам памяти, а выходить на свет сцены – каждый день, заново.