Зарубежный сериал 80-х вызвал бурю негодования в СССР: причина ошеломит

Расследования комиссара Каттани в сериале «Спрут» собирали в середине 80-х у экранов телезрителей по всему миру. Особенную популярность проект про сицилийскую мафию приобрел в странах Европы и СССР. Среди зрителей находились даже такие, которые переносили отпуск и работу, только бы успеть посмотреть дома новые серии.

Европейцев показанные сцены так испугали, что они начали присылать в полицию и органы власти обращения с просьбой проверить их города на подобные преступные группировки. А вот среди советских граждан реакция была совсем другой. История мафиозных разборок была настолько захватывающей, что финал со смертью комиссара полиции вызвал в СССР бурю негодования.

Итальянское посольство в Москве было буквально завалено письмами от рассерженных зрителей. Они требовали переписать сюжет финала сериала, чтобы оставить главного героя в живых. А западные журналисты поражались такому прецеденту: за собственную безопасность на улицах люди не беспокоились, а куда больше волновались о судьбе киноперсонажа.