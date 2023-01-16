Зарплата Якубовича потрясла простой народ: «А мы за копейки спину гнем!»

В течение многих лет Леонид Якубович является бессменным ведущим шоу «Поле чудес». За годы карьеры он стал одним из самых узнаваемых телеведущих в России, из-за чего может похвастаться завидными гонорарами, что не оставили без внимания его фанаты.

Так, по данным YouTube-канала «Нам и не снилось », зарплату Якубович получает за каждый выпуск. И его гонорар в последние годы — 300 тысяч рублей за одно шоу. Таким образом, в месяц он может получить до 1,5 млн рублей, учитывая, что выпуски программы выходят в эфир по пятницам.

Неожиданные новости шокировали поклонников проекта. Как признались многие, Якубович, несмотря на всю популярность, не может зарабатывать больше врачей, учителей, ведь их труд важнее и требует больших знаний.