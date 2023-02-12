Зарплата Нагиева вызовет оторопь: спойлер - она гораздо меньше ожидаемого

Дмитрий Нагиев является одним из самых популярных звезд в России. Он снимается в кино, играет в театре, ведет телепередачи и работает на корпоративах. В Сети о его трудолюбии уже много шутили: пользователи отмечали, что Нагиев наверняка зарабатывает десятки миллионов рублей.

На днях артист пролил свет на свои доходы. Сейчас у него появилось время поразмышлять о будущем, так как рабочий график теперь не такой насыщенный: Дмитрий отказался вести шоу «Голос» и ушел в творческий отпуск. Но выяснилось, что работа на федеральном канале приносила ему не так уж и много средств. В эфире YouTube-шоу Skillbox Лекторий актер пообщался с молодыми людьми и удивился тому, что студенты зарабатывают по 300 тысяч рублей ежемесячно.

«Так это вся моя зарплата за годы службы на канале», — заявил артист.

Присутствующие в студии оценили юмор Нагиева, полагая, что таким образом он лишь пошутил и ушел от ответа о реальных заработках. Между тем теперь актер рассматривает возможность вложения в бизнес, чтобы приумножить капитал.