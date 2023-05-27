Заросла народная тропа: могила Гайдая шокирует своей скромностью (фото)
Режиссер оставил богатое кинематографическое наследие, но благодарности не дождался.
Одним из самых незаурядных и выдающихся режиссеров за всю историю отечественного кино по праву считается Леонид Гайдай. Его фильмы цитировали наизусть в Союзе, продолжают цитировать в современной России и даже полюбили на Западе.
Однако значимого памятника или хотя бы красивой и «статной» могилы родственники Гайдая так и не дождались. Могила режиссера на Кунцевском кладбище выглядит более чем скромно. В этом году Гайдаю могло бы исполниться сто лет. Но даже такая дата и вечная память о достижениях мэтра не вынудила власти раскошелиться на более значимый памятник, который хотя бы как-то отличался от соседских могил простых смертных.
«Так скромненько, а ведь великий человек... Скольким он принес радость в дом, в душу. Вот уж поистине хочется сказать: „Светлая память“», «100 лет великому человеку, пока никто не приходил», — пишут поклонники режиссера на YouTube-канале «Андрей Флор».