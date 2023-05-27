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Заросла народная тропа: могила Гайдая шокирует своей скромностью (фото)

27 мая 2023 09:15
Заросла народная тропа: могила Гайдая шокирует своей скромностью (фото)

Режиссер оставил богатое кинематографическое наследие, но благодарности не дождался.

Одним из самых незаурядных и выдающихся режиссеров за всю историю отечественного кино по праву считается Леонид Гайдай. Его фильмы цитировали наизусть в Союзе, продолжают цитировать в современной России и даже полюбили на Западе.

Однако значимого памятника или хотя бы красивой и «статной» могилы родственники Гайдая так и не дождались. Могила режиссера на Кунцевском кладбище выглядит более чем скромно. В этом году Гайдаю могло бы исполниться сто лет. Но даже такая дата и вечная память о достижениях мэтра не вынудила власти раскошелиться на более значимый памятник, который хотя бы как-то отличался от соседских могил простых смертных.

Заросла народная тропа: могила Гайдая шокирует своей скромностью (фото)

«Так скромненько, а ведь великий человек... Скольким он принес радость в дом, в душу. Вот уж поистине хочется сказать: „Светлая память“», «100 лет великому человеку, пока никто не приходил», — пишут поклонники режиссера на YouTube-канале «Андрей Флор».

Фото: Legion-Media, кадр YouTube «Андрей Флор»
Ксения Куртукова
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