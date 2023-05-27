Заросла народная тропа: могила Гайдая шокирует своей скромностью (фото)

Одним из самых незаурядных и выдающихся режиссеров за всю историю отечественного кино по праву считается Леонид Гайдай. Его фильмы цитировали наизусть в Союзе, продолжают цитировать в современной России и даже полюбили на Западе.

Однако значимого памятника или хотя бы красивой и «статной» могилы родственники Гайдая так и не дождались. Могила режиссера на Кунцевском кладбище выглядит более чем скромно. В этом году Гайдаю могло бы исполниться сто лет. Но даже такая дата и вечная память о достижениях мэтра не вынудила власти раскошелиться на более значимый памятник, который хотя бы как-то отличался от соседских могил простых смертных.