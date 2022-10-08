Заразилась на съемках: актриса, сыгравшая Фросю Бурлакову, умирала в жутких муках

Зрители полюбили Екатерину Савинову за роль сумасбродной Фроси Бурлаковой, ставшей нарицательным персонажам. Но жизнь актрисы была не такой веселой, как на экране.

Одна из первых ролей Савиновой была в шедевре Ивана Пырьева «Кубанские казаки», но после картины она почти не снималась. Всему виной – Пырьев, который мстил актрисе, отвергнувшей его ухаживания. Лишь в 1963 году Савинова смогла вернуться на экраны в фильме «Приходите завтра», снятом ее мужем – режиссером Евгением Ташковым.

Во время съемок фильма «Сельский врач» с актрисой случилась беда. Екатерина Савинова выпила парного молока и заработала бруцеллез. Диагноз Савиновой был поставлен слишком поздно – актриса начала теряться в пространстве, слышать голоса, странно себя вела. Болезнь поразила нервную систему и давала осложнения на головной мозг.

Незадолго до смерти Савинова уехала к сестре в Новосибирск. 25 апреля 1970 года она отправилась на узловую станцию и попала под поезд. Екатерине Савиновой было всего 43 года, сиротой остался ее 13-летний сын – будущий актер Андрей Ташков.