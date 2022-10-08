Заразилась на съемках: актриса, сыгравшая Фросю Бурлакову, умирала в жутких муках
Она закончила, как Анна Каренина.
Зрители полюбили Екатерину Савинову за роль сумасбродной Фроси Бурлаковой, ставшей нарицательным персонажам. Но жизнь актрисы была не такой веселой, как на экране.
Одна из первых ролей Савиновой была в шедевре Ивана Пырьева «Кубанские казаки», но после картины она почти не снималась. Всему виной – Пырьев, который мстил актрисе, отвергнувшей его ухаживания. Лишь в 1963 году Савинова смогла вернуться на экраны в фильме «Приходите завтра», снятом ее мужем – режиссером Евгением Ташковым.
Во время съемок фильма «Сельский врач» с актрисой случилась беда. Екатерина Савинова выпила парного молока и заработала бруцеллез. Диагноз Савиновой был поставлен слишком поздно – актриса начала теряться в пространстве, слышать голоса, странно себя вела. Болезнь поразила нервную систему и давала осложнения на головной мозг.
Незадолго до смерти Савинова уехала к сестре в Новосибирск. 25 апреля 1970 года она отправилась на узловую станцию и попала под поезд. Екатерине Савиновой было всего 43 года, сиротой остался ее 13-летний сын – будущий актер Андрей Ташков.